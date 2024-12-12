Kemal Saraçoğlu Vakfı'ndan yılbaşına özel bağış çağrısı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, hayırseverlere yılbaşı için bağış çağrısında bulundu.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadele eden çocuklara maddi ve manevi yardımlarıyla destek olan Vakfın, tüm faaliyetlerini tamamen halktan gelen bağışlarla sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Vakfın ülkenin her köşesinden gelen desteklerle, tedavi sürecinde ve hayati ihtiyaçlar konusunda zorlanan çocuklara ve ailelerine umut olmaya devam ettiği belirtilerek, “Yılbaşında umut olun.” denildi.

“Yılbaşı vesilesiyle sevdiklerinize Vakıf ürünlerinden hediye alarak ya da maddi bağışlarınızla bir çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. Bir çocuğun hayata minik bir gülümsemeyle tutunduğunu, bir ailenin yılbaşı sofrasında huzurla güldüğünü ve bir kardeşin sarıldığı anın sıcaklığını hissedin.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Vakfın bu anları gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini belirtildi.

“Bağışlarınızla umudu paylaşın”

“Bağışlarınızla umudu paylaşın. Birlikte daha fazla gülümseme yaratalım.” denilen açıklama, hangi yöntemlerle bağış yapılacağı konusunda şu bilgiler paylaşıldı:

“Vakıfın bu önemli çabasına destek olmak isteyen hayırseverler, aşağıdaki yolları kullanarak maddi bağışta bulunabilir. Vakıfın banka hesap numaralarından bağış yapabilirsiniz. www.kemalsaracoglu.org/onlinebagis/ adresinden online bağışlarınızı iletebilirsiniz. Her iki operator için de, faturalı hatlarınızdan ‘KSV’ yazarak 4110'a mesaj gönderebilirsiniz. Vakfı şahsen ziyaret ederek destek olabilirsiniz. Kemal Saraçoğlu Vakfı, kanserle mücadele eden çocuklara ve ailelerine umut dolu bir gelecek sunmak için sizin desteğinizi bekliyor. Gelin, bu yılbaşında daha fazla gülümseme yaratmak için bir adım atalım.”