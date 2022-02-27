KEİ: 2021’de KKTC’ye 2 milyar 623 milyon TL verildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye 2021 yılında yaptığı mali katkı 2 milyar 623 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden verilen bilgiye göre Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında altyapı ve reel sektör faaliyetleri için 1 milyar 454,6 milyon, savunma ödemeleri için 677 milyon, bütçe finansman desteği için 350 milyon ve kamu sektörü diğer ödemeler için ise 141,5 milyon Türk Lirası kaynak aktarıldı.





“Mevzuat değişikliği gerektiren eylemler yapılmamasına rağmen”

KEİ açıklamasında “KKTC tarafından taahhüt edilen ve imza altına alınan ve mevzuat değişikliği gerektiren eylemlerin gerçekleştirilmemesine” yorumu dikkat çekti, buna rağmen en son Aralık 2021’de toplam 754,5 milyon Türk Lirası destek sağlandığı belirtildi.

Ayrıca pandemi sürecinde 490 bin doz Sinovac, 229 bin 390 doz Biontech olmak üzere toplam 719 bin 390 doz aşı hibe edildiği de açıklandı.

Türkiye ve KKTC arasında 2022 yılını kapsayan Anlaşmanın hazırlıklarının devam ettiği de açıklandı.