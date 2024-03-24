Kazada yaralanan olmadı
Lefkoşa-Mağusa ana yolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
A+A-
Lefkoşa-Mağusa ana yolunda seyir halindeki kamyon yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Polisin açıklamasına göre, İbrahim Bezgin (E-43), saat 10.30'da yönetimindeki NF 775 plakalı aracıyla Mağusa istikametine seyir halindeyken Demirhan yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ağaca çarptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haber toplam 670 defa okunmuştur