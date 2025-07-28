Kaza sonucu yaralanan olmadı
Esentepe’de bugün meydana gelen trafik kazasında salon araç ile kamyon çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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Esentepe’de bugün meydana gelen trafik kazasında salon araç ile kamyon çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, Sezen Uzmaner'in (K-45) yönetimindeki UN 820 plakalı salon araçla Dima Market’in oto parkından Girne-Tatlısu anayoluna dikkatsizce giriş yaparak, Ahmet Tayfun Koca (E-22) yönetimindeki HK 529 plakalı hafriyat yüklü kamyonun önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kamyon, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp, banket içerisine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
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