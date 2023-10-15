Kaynak yaparken, dengesini kaybedip merdivenden düştü

Alayköy Ağıllar bölgesinde dün meydana gelen iş kazasında 68 yaşındaki Mehmet Kontaş yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alayköy Ağıllar bölgesinde dün saat 15.00 sıralarında bir ağılda, temizlik için yardım eden 68 yaşındaki Mehmet Kontaş, merdiven üzerinde kaynak yaparken, dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü ve yaralandı.

Kontaş, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.