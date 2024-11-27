'Kayıt dışı para'ya kayıt dışı soruşturma mı?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cuma günü Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde milyonlarca Sterlin ‘kara’ para bulunduğunu ve bu paranın, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu’nda ‘önemli bir konumda’ görev yapan bir ismin, birinci derece yakınına ait olduğunu iddia etti.

Özersay, polisin Cuma gününden bu yana konuyla ilgili doğru ya da yalan; herhangi bir resmi bir açıklama yapmadığına işaret etti, “birilerinin, soruşturmayı kayıt dışı bırakmaya çalışabileceğini, bu sayede devletin paraya el koyamayacağını” ifade etti.

Özersay’ın açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı ise, “Polisin yapmış olduğu herhangi bir para tespiti yok” açıklaması yaptı.

Limanların bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok, Sayın Kudret Özersay’ı elindeki bilgileri açıklamaya davet ediyorum” dedi.

Öte yandan polis ve Erhan Arıklı’nın “böyle bir para tespiti yok” açıklamalarının üzerine YENİDÜZEN’in yeniden ulaştığı Kudret Özersay ise, “siyasilerle bağlantılı olduğu için olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Kara para konusundaki soru işaretlerini arttırıyorlar" dedi.

Özersay: “Para, hükümet içerisinde ‘önemli bir konumda’ bulunan bir siyasinin ‘birinci derece’ yakınına ait”

Kanal SİM’de yayınlanan Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu ‘Haber Toplantısı’ programına bağlanan Özersay, “Bu ülkede lüks villa ve benzeri konutlar üzerinden, bazı galeriler üzerinden kara para aklanmasına ilişkin hareketler olduğunu görüyoruz. Gözümüzün önünde bazı garip, ani değişiklikler oluyor. Buna göz yumamayız” dedi.

“Kara para dediğiniz şey beraberinde mafyayı, örgütlü suçları beraberinde getiriyor” diyen Özersay, “Son birkaç yıldır gerek Ercan Havalimanı gerekse de limanlarda yüklü miktarda döviz ile ülkeye giriş yaparken yakalanan onlarca kişi oldu. Gerek vatandaş gerekse de yabancı” şeklinde konuştu.

Mağusa Limanı’nda Cuma günü, bir geminin içerisindeki araçta “milyon Sterlin” bulunduğunu, paranın miktarını tam olarak bilmediklerini ancak bu durumun kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Özersay, “Burada önemli olan, biz bu iddiayı ortaya koyduktan sonra, ağaçta mahsur kalan kedinin kurtarılmasıyla ilgili bile açıklama yapan Polis Basın Subaylığı’nın, ne yalanlama ne de doğrulama konusunda açıklama yapmamasıdır. Esas garip olan budur” şeklinde konuştu.

Özersay, “Bizim elimizde başka bilgiler de vardır. Farklı kaynaklardan teyit edilmiş bazı bilgilerimiz var. Eğer birileri bu operasyonu kayıt altına almak istemiyorsa, çünkü kayıt altına alınırsa, soruşturma başlarsa, para kambiyonun yetkisi var o parayı geri alamazlar; birilerinin çok fena başını ağrıtacağız” dedi. Özersay, bu paranın, UBP – YDP – DP Hükümeti içerisinde “önemli bir konumda” bulunan bir siyasinin “birinci derece” yakınına ait olduğunu da öne sürdü.

Polis ve Ulaştırma Bakanı “böyle bir para tespiti yok” dedi

Özersay’ın iddiaları üzerine YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı ise, “Polisin yapmış olduğu herhangi bir para tespiti yok” açıklaması yaptı.

Limanların bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok, Sayın Kudret Özersay’ı elindeki bilgileri açıklamaya davet ediyorum” dedi.

Yeniden konuşan Özersay: “Siyasilerle bağlantılı olduğu için olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar”

Öte yandan polis ve Erhan Arıklı’nın “böyle bir para tespiti yok” açıklamalarının üzerine YENİDÜZEN’in yeniden ulaştığı Kudret Özersay ise, “siyasilerle bağlantılı olduğu için olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar. Kara para konusundaki soru işaretlerini arttırıyorlar" dedi.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İddialar ortaya çıktıktan basında yer aldıktan sonra 72 saat geçti buna rağmen hem Polis, hem de Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar sessiz kaldılar, devletin diğer kademelerinde olanlar da günlerce suskun kaldı. Sadece bu bile şüpheleri daha da artırıyor. Endişemiz odur ki bu olayın üzeri örtülmeye çalışılıyor. Bu paranın bulunduğu resmi olarak açıklanır kayıt altına alınırsa artık bir daha bu parayı alamayacaklarını biliyorlar.”