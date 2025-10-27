“Kayıplar tek taraflı yansıtılamaz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ta yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt yapılması yönündeki kararına tepki göstererek, “Kıbrıs’ın ortak acısı tek taraflı yansıtılamaz” dedi.

Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’taki çatışma dönemlerinin en acı yüzlerinden birinin “kayıp kişiler” meselesi olduğunu belirtti. Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ çok sayıda kaybın bir mezara kavuşturulamadığını ifade eden Çeler, “BM kayıtlarına göre adada en az 1510 Rum ve 492 Türk kayıp bulunmaktadır. Bu, iki toplumun da ortak acısıdır” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplara odaklanan bir anıt kararı almasının ciddi bir hata olduğunu söyleyen Çeler, “Bu karar, adada sadece Rum kayıplar olduğu izlenimini yaratıyor. Oysa durum çok daha kapsamlı ve iki taraflı bir trajedidir” ifadelerini kullandı.

TDP lideri, Kıbrıs Türk tarafının son yıllarda yürüttüğü tutuk diplomatik performansın bu tek taraflı bakışa zemin hazırladığını, Kıbrıs Rum liderliğinin de bundan faydalandığını söyledi.

Açıklamasında, konunun siyasileştirilmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Bu hassas mesele karşılıklı suçlama oyunlarına alet edilmemeli, en üst düzeyde kurulacak yapıcı bir diyalogla çözüme kavuşturulmalıdır” dedi.

Zeki Çeler, çözüm için iki toplumun ortak acısını yansıtacak bir anıtın en doğru adım olacağını belirterek, “Kıbrıslı iki liderin bu konuda sağlayacağı mutabakat, Avrupa Parlamentosu nezdinde gerekli düzenlemeyi kolaylaştıracaktır” ifadelerini kullandı.