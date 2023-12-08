“Kayıp çantadaki paraların bir kısmı bulundu”

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde ölü bulunan Rus uyruklu Mikhail Kamyshanov’u öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan K.K. ve A.V. serbest bırakıldı, ifadesinde suçunu kabul eden S.M. hakkında ise 7 gün daha ek tutukluluk alındı.

Mahkemede, soruşturmanın gidişatına ilişkin bilgiler paylaşan polis, katil zanlısı S.M. hakkında alınan 10 günlük tutukluluk süresi içerisinde 54 kişinin sorgulanıp 38 ifade alındığını, tespit edilen 14 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını, diğer iki zanlının suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, Mikhail Kamyshanov’a ait sırt çantası içinde 40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit para bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, paraların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise henüz bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anımsanacağı üzere Mikhail Kamyshanov, Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde 27 Kasım tarihinde saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunmuştu.

Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

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