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Girne'de bir kişi ölü bulundu

Girne'de bir kişi ölü bulundu

Girne'de bir kişi ölü bulundu

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Girne - Karakum bölgesinde bir adam ölü olarak bulundu. Polis, söz konusu şahsın ölü olarak bulunduğu dükkanda incelemelerini sürdürüyor.

Ayrıntılar gelecek.

 

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