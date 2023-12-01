Girne’deki “Kamyshanov” cinayeti

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan “İmaj Photo Stüdyo” isimli iş yerinde ölü bulunan Rus uyruklu Mikhail Kamyshanov’un katil zanlıları S.M., eşi K.K. ve suç ortakları A.V. Cuma günü ek tutukluluk süresi talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı anımsatan polis, Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu “elle boğularak” öldürüldüğünün belirlendiğini anımsattı.

Polis, olay günü saat 09.00 sıralarında S.M. isimli zanlının dükkana girdiğini, yarım saat sonra da A.V.’nin olay yerine gittiğini söyledi.

Polis, bir süre sonra da Mikhail Kamyshanov’un sırt çantası ile iş yerine girdiğini açıkladı.

Dükkanın mutfak kısmında yaşanan cinayetin ardından S.M. isimli zanlının arka kapıyı kırarak maktulün para dolu sırt çantasını, cep telefonunu, ev anahtarını ve cüzdanını çalarak kaçtığını kaydetti.

Polis, katil zanlısı M.K.’nin, zanlı A.V. ve zanlı K.K.’nin yardımı ile para dolu çantayı kaçırdıklarını ifade etti.

M.K.’ye ait cüzdanın Lapta bölgesinde bulunduğunu ifade eden polis, aranan diğer emarelerin henüz bulunmadığını kaydetti.

Polis, alınan 3 günlük tutukluk süresinde 40 kişinin sorgulanıp 28 ifade alındığını, tespit edilen 11 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi.

Soruşturmayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıktığını, sirkat edilen paraların henüz bulunmadığını ifade eden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Evren Mürsel, zanlıların soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.