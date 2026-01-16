Kavga ettiği şahısları darp edip yaralayan sanık hapse gönderildi

Lefkoşa’da 2024 yılında meydana gelen olayda trafikte kavga ettiği iki kişiden birini serçe parmağından bıçakla yaralayan, birinin ise 3 adet parmağını kıran Umutcan Karaboğa hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza heyeti sanığı 1 yıl hapse mahkum etti.

Sanık hakkındaki kararı heyet başkanı Füsun Cemaller okudu.

Başkan, sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7, yaralama suçunun ise 3 yıl hapis öngören ciddi, vahim ve yaygın suçlardan olduğunu söyledi. Başkan, sanığın kavga ettiği şahıslardan birinin 3 parmağını kırdığını, diğerini ise serçe parmağından bıçakla yaraladığını ifade etti. Başkan, sanığın öğrenci olarak bulunduğu bir ülkede bıçak taşımasının, iki kişiyi yaralanmasının hoş görülemeyeceğini ifade etti.

Başkan, yaygın suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade ederken, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu, davalarını kabul etmesini lehinde değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan Cemaller sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.