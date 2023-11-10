Lefkoşa'da seyir halindeki bir araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu Yenişehir bölgesinde hizmet veren ancak tadilat durumunda olan bir kasap dükkanına çarparak durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü yaralı vaziyette olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, aracın girdiği dükkanda maddi hasar oluştu.