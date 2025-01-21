Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’nin Bolu şehrinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişilerin "Yardım edin" çığlıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

10 ÖLÜ 32 YARALI

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.