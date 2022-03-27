Karşılıksız çekiyoruz

SON 10 YILDA ÇEK KULLANILMAKTAN MEN EDİLENLER:

2012: 3842

2013: 2910

2014: 3366

2015: 3699

2016:2977

2017:2469

2018: 2374

2019: 2166

2020:1633

2021: 1356

Ayşe GÜLER

Piyasada daralan ekonomiye rağmen ayakta durmaya çalışan vatandaşlar, borçlarını ödeyebilmek için ‘banka çeklerine’ yöneldi.

Son 10 yılda 22 bin 950 kişi hakkında yazdığı çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle yasal işlem başlatıldı, çek kullanılmaktan men edildi.

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; yalnızca 2021 yılında bin 356 kişi ‘yasaklı’ listesine girdi.

En yüksek rakam 2012…

2012’den bugüne olan resmi kayıtlar incelendiğinde, çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısının en çok 2012’de olduğu görüldü.

Söz konusu yıl 3 bin 842 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

2013’te bu rakam 2 bin 910’a geriledi.

2015’e kadar artış…

2013’ten 2015’e kadar çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısı arttı.

2014’e 3 bin 366, 2015’te ise 3 bin 699 kişi yasaklı listesine dahil oldu.

2016’dan sonra düşüş ivmesi…

KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; yazdığı çeklerin ödenmemesi nedeniyle hakkında işlem başlatılan kişi sayısında 2016 yılından sonra kademeli düşüş görüldü.

2016’da 2 bin 977, 2017’de ise 2 bin 469 kişi çek kullanılmaktan men edildi.

Diğer yıllardaki dağılım şöyle: 2018: 2374, 2019: 2166, 2020: 1633, 2021: 1356.

2021’de bin 356 kişi

Resmi rakamlara göre; 2021 yılının Ocak ayında çek kullanılmaktan men edilen kişi sayısı 123’tü.

Bu rakam, aydan aya arttı.

Aralık sonu itibariyle de zirveye ulaşarak, bin 356 kişiye çıktı.

Her ay arttı…

Pandeminin yanı sıra Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle vatandaşın yaşadığı ekonomik darboğaz daha da ilerledi.

Örneğin, Şubat ayında 70 kişi ‘yasaklı’ listesine girerken, bu sayı Mart’ta 317’ye, Nisan’da 455’e yükseldi.

Katmerlendi…

Mayıs’ta ise rakam bir kez daha arttı, 563’e çıktı, Haziran’da ise 673’e yükseldi.

Temmuz’da 775 kişi çek kullanılmaktan men edilirken, Ağustos’ta bu rakam 904’e çıktı.

Her ay çek kullanılmaktan men edilen sayısı artarken, 2021’de ilk kez Eylül ayında üçlü rakamlara çıktı, bin 37’e ulaştı.

Ekim’de bin 144 kişiye ulaşan yasaklı listesi, Kasım’da bin 259 kişi, Aralık ise bin 356 kişiye çıktı.