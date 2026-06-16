Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs sorunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

“Kıbrıs sorunuyla ilgili henüz ortada bir müzakere süreci bulunmadığını” söyleyen Özersay, “Görünen o ki henüz Kıbrıs sorunu ile ilgili ortada bir süreç yoktur. Bir nabız tutma egzersizi var. Bu belli bir aşamada sürece dönüşür mü dönüşmez mi onu zaman gösterecek” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in kendi cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bir süreç başlatma ihtiyacı içinde olduğunun anlaşıldığını dile getiren Özersay, Hristodulidis’in Fransa, Hindistan ve İsrail ile kurduğu ilişkilerle farklı mesajlar verdiğini ve bunun da olası bir sürecin başlaması ihtimalini zedelediğini düşündüğünü söyledi.

“Önemli olan sonuç alıcı ve kapsamlı bir çözüm sürecidir”

Birleşmiş Milletler ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rolüne de değinen Özersay, Genel Sekreter’in görev süresinin sonuna yaklaşırken yalnızca bir süreç başlatmayı hedeflemesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını savundu.

Özersay, “Önemli olan gerçekten sonuç alıcı ve kapsamlı bir çözüme gidecek bir süreci tasarlamaktır” ifadelerini kullandı.

“Karşılıklı kabul edilebilir kapsamlı çözümü destekliyoruz”

HP olarak karşılıklı kabul edilebilir, kapsamlı bir çözümü desteklediklerini belirten Özersay, hem Kıbrıs Türk tarafının hem de Türkiye’nin belirli hassasiyetler göstermesi gerektiği görüşünde olduklarını söyledi.

Özersay, “Biz HP olarak karşılıklı kabul edilebilir, kapsamlı bir çözümü destekliyoruz. Hem Kıbrıs Türk tarafının hem de Türkiye’nin belirli bazı hassasiyetleri göstermesi gerektiği kanaatindeyiz. Bugünkü toplantıda bunlar üzerinde durduk” dedi.