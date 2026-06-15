Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı

15 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı.

İlköğretim, Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim Dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören 57 bin 514 öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak; kamu ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 6 bin 500 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıktı.

Akademik takvime göre, öğrenci ve öğretmenler, yaklaşık üç aylık aranın ardından 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yaparak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına başlayacak.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin karne dağıtım törenine katıldı ve karneleri verdi.

Çavuşoğlu: “İyi bir yaz tatili dilerim”

Yeniceköy’deki eski polis okulu binasında eğitim veren Cumhuriyet Lisesi karne töreninde konuşan Çavuşoğlu, deprem riski nedeniyle tadilata alınan Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin uluslararası standartlarda yenilendiğini ve 30 Haziran’da yapılması planlanan diploma töreniyle yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, çocukların can güvenliği için tedbir amaçlı buraya alındığını, bazı ulaşım sorunları olduğunu ancak çocukların, ailelerin, öğretmenlerin fedakarlıkla çalıştığını ifade etti.

Öğretmen öğrenci ve ailelere teşekkürlerini sunan Çavuşoğlu, yıl içinde çalışanlar bugün tatile başladığını, daha az çalışanların da bir hafta daha öğretmenleri ile burada olacağını ve başarılı olacağını belirtti.

Önemli olanın; tatili en iyi şekilde okuyarak, spor, gezi, gözlem, tatil yaparak mutlu bir şekilde geçirmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, çocukların, tatili çok iyi değerlendirmesi, dinlenmesi ve eylülde açılacak okullarına mutlu dönmesi temennisinde bulundu.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak kendilerinin okullar ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “İyi bir yaz tatili dilerim” dedi.

Dervişoğulları: “Çocuklar yıl boyunca çok çalıştı”

Okul Müdürü Kemal Dervişoğulları da konuşmasında, yıl boyunca akademik sosyal spor edebiyat ve diğer alanlarda çalıştıklarını ve birçok başarı elde ettiklerini belirtti.

Çocukların yıl boyunca çok çalıştığını, notların önemli olduğunu ama her şey de olmadığını belirten Dervişoğulları, yıl boyunca gösterilen çabayı tebrik etti.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun karne vermek için bu yıl okullarını tercih etmesinden onur duyduklarını belirten Dervişoğulları, teşekkür etti ve çocuklar aileler ile öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Haber ve Fotoğraflar: Emir Ertorun