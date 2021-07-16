Yeniboğaziçili Şeyda-Yusuf Karaoğulları'nın minik oğlu 6 aylık Karel, yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkezi sinir sistemi ve iskelet kas sistemini etkileyen kalıtsal genetik bir hastalık olan SMA 1 tanısı konularak tedavisine başlanan ve yaklaşık 4 aydır Ankara'da tedavisi süren Karel bebek hayata tutunamadı, bugün akşam üzeri yaşamını yitirdi.

Tedavi masraflarının karşılanması için ülkemizde birçok yerde çeşitli etkinlikler düzenlenen Karel bebeğin ölümü, sadece ailesini değil ülkeyi de yasa boğdu.