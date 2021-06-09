Karel bebek için yardım çağrısı

Solunum yetmezliğinden dolayı, solunum cihazına bağlı olarak üç aydır yoğun bakımda tedavi gören Karel bebek için aile yardım çağrısı yaptı.

Karaoğulları çiftinin ikinci çocukları olan Karel bebek, SMA Tip 1 teşhisi nedeniyle tedavi görüyor.

Amerika’da tedaviye gidebilmek için kampanya başlatan aile, bu hastalıkla üç aydır mücadele ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda tedavi kampanyasını başlatabilmek ve Amerika'daki gen tedavisi olan ZOLGENSMA ilacını alabilmek için hastaneden izinlerin çıkmasını beklenildiği ve daha sonrasında hesap numarasının paylaşılacağı ifade edildi.

Sosyal medyadan destekler başladı

Sosyal medyadan, birçok kişi çeşitli projeler ve çalışmalarla aileye destek olmaya çalışıyor. Naz Gurumi Kktc facebook sayfası ve @naz_gurumi_kktc Instagram sayfası üzerinden, ürünler satın alıyor.

Bunun yanında Arun grup öncülüğünde Sinem Emin Unlu Mamülleri desteğiyle 17 haziran tarihinde Mağusa Perşembe pazarında Karel bebek için bir stant kurulacağı açıklandı. Arun grup üyeleri bu standa destek olmaya davet edilirken, yapılacak satışlardan sağlanacak tüm gelirin Karel bebeğin tedavisi için kullanılacağı ifade edildi.

Ailenin sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Merhaba. Karel bizim ikinci çocuğumuz olup oğlumuza SMA Tip1 teşhisi koyulana kadar bu hastalığın bu kadar çaresiz ve zor olduğunu bilmiyorduk. SMA (Spinal Müsküler Atrofi) Omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak,kas kaybı ve zayıflığına sebep olan yürüme,yemek yeme,nefes alma gibi kabiliyetleri ortadan kaldıran ölümcül genetik bir kas hastalığıdır.Biz de 3 aydır bu hastalıkla mücadele ediyoruz.Etmeye de devam edeceğiz.Allah kimseye yaşatmasın. Bu tip hastalıklarla mücadele eden herkese Allah güç ve sabır versin. Sevgili Dostlarımız, Karel şu an solunum yetmezliğinden dolayı yoğun bakımda yatıyor. Bu yüzden Türkiye de başlattığımız SPİNRAZA tedavisini solunum cihazına bağlı olduğundan alamayacağı için bizde Amerikadaki gen tedavisi olan ZOLGENSMA ilacını alabilmek için hastaneden fiyat teklifi bekliyoruz. Kampanyayı başlatabilmek için ızinlerimizin çıkmasını bekliyoruz. Izinlerimiz çıkınca hesap numarasını paylaşacağız. Şimdiden duyarlılığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.”