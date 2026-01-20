Karavan'ın altına kalan 52 yaşındaki Arkın Akım yaralandı

Kuzucuk'ta bu sabah faaliyet gösteren bir şantiyede meydana gelen "iş kazasında" 52 yaşındaki Arkın Akım yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabah 08.30'da meydana geldi. Şantiye alanı içerisinde çalışan 52 yaşındaki Arkın Akım, park halinde bulunan çalışır durumdaki araca takılı olan karavanın altına yatıp el freni demirini karavana monte etmeye çalıştığı sırada, araç sürücüsünün Akım'ı fark etmeyip aracı hareket ettirmesi sonucu, karavanın sol tekerleğinin Arkın Akın'ın üzerinden geçmesi neticesinde yaralandı.

52 yaşındaki Akım, olay sonrası Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.