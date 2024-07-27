Karavan cayır cayır yandı
Yeniboğazıçi'nde bu sabah Koca Reis Karavan Kamp Alanının içerisinde bulunan bir karavanda yangın çıktı, yangında karavan tamamen yandı.
A+A-
Yeniboğazıçi'nde bu sabah Koca Reis Karavan Kamp Alanının içerisinde bulunan bir karavanda yangın çıktı, yangında karavan tamamen yandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın bu sabah 06.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucunda fiber malzemeden yapılmış karavan ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Bu haber toplam 558 defa okunmuştur
Etiketler : yangin