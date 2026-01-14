Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Bilgiye ve Onaya Sunuş İşlemleri” kapsamında gündeme gelen konunun, her siyasi parti grubunun Avrupa Parlamentosu’nda kendi kontenjanına düşen temsiliyeti kendi iradesiyle belirlemesi esasına dayandığını ifade etti.

İncirli, CTP’nin Avrupa Parlamentosu’nda çalışmalar yapmak üzere görevlendirdiği milletvekilinin Fikri Toros olduğunu belirterek, “CTP Meclis Grubu bu görevlendirmeyi kendi iradesiyle yapmıştır. Dolayısıyla kararın sorumluluğu tamamen Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne aittir” dedi.

Aynı noktadan hareketle, Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nun görevlendirdiği milletvekilinin sorumluluğunun da bütünüyle Ulusal Birlik Partisi’ne ait olduğunu vurgulayan İncirli, “Ancak bu kararla ilgili kamuoyunda gösterilen hassasiyeti UBP Grubu’nun dikkate alması ve kararlarını gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.