Karaoğlanoğlu’nda plaj temizliği gerçekleştirildi

Girne Belediyesi ile Karaoğlanoğlu Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen plaj temizliği etkinliği, çevre bilincini artırmak ve sahilleri temiz tutmak amacıyla başarıyla gerçekleştirildi. Karaoğlanoğlu Bölgesi’nde yapılan etkinlikte, bölge halkı ve gönüllüler el birliğiyle sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Toplumsal dayanışma ve çevre duyarlılığını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, bugün saat 09.30’da başladı. Katılımcılar, Silver Waves Hotel önü (Kemal Kayacan Sokak, Karaoğlanoğlu) buluşma noktasında bir araya gelerek sahil boyunca atıkları topladı.