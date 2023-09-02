Karaoğlanoğlu’nda iş kazası: Çalışır durumdaki fan, koluna düştü!
İş yerindeki havalandırma fanının tamirini yapan şahıs, çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İş yerindeki havalandırma fanının tamirini yapan şahıs, çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi sonucu ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Cuma günü saat 11.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.
38 yaşındaki Muhammad Zaheer, havalandırma fanının tamirini yaptığı esnada, çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi neticesinde, sol kolundan ciddi şekilde yaralandı.
Zaheer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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