Karaoğlanoğlu'nda iş kazası
Karaoğlanoğlu-Girne’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir atölyede dün meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Rashıd Mehmood yaralandı.
A+A-
Karaoğlanoğlu-Girne’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir atölyede dün meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Rashıd Mehmood yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 11.00 sıralarında Karaoğlanoğlu-Girne’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir doğrama atölyesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Rashıd Mehmood, demir saç kesme makinesi üzerinde saç kestiği sırada sol el ikinci parmağını makineye kaptırarak yaralandı.
olay sonrası 27 yaşındaki şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu haber toplam 464 defa okunmuştur
Etiketler : iş kazası