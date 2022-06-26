"Karadan soğutma bir hafta veya 10 gün devam edecek"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olamaması için bölgelerindeki çalışmaların teknik anlamada devam ettiğini kaydetti.

Oğuz ayrıca, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün gecenin riskli olduğu, rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde çalışmalarına ve müdahalelerine devam ettiği kaydetti

Şuanda iş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yaptığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahale etmeye devam edeceğini belirtti.

İki helikopter hazır vaziyette bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopterin ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikoptere yangın aparatı takılarak hazırda tutulduğunu söyleyen Oğuz, yangın bölgesine havadan destek gerekmesi halinde iki helikopterin hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

Oğuz ayrıca, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.