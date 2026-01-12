“Kapıları olmayan tuvaletler, kanalizasyon kokusunda kafeterya, daracık sınıflar”

Lefke Gazi Lisesi’ndeki öğrencilerin konteyner sınıflarda hijyen ve güvenlikten yoksun koşullarda eğitim görmesinin yarattığı sorunlar, mecliste gündem oldu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin konuyu görmezden geldiğini söyledi, okuldan çektiği dramatik görüntüleri Meclis kürsüsünden paylaştı.

İncirli, “şubat tatiline kadar çözüm takvimi” açıklanmasını istedi.

İncirli konuşmasında, okulun durumunu “aylardır hatta yılardır süren bir dram” sözleriyle nitelendirdi; 400’ü aşkın öğrenci ile 70’in üzerinde öğretmenin “insani olmayan koşullarda” bulunduğunu ifade etti.

Konuşma sırasında okuldan çektiği tuvalet kapılarının olmadığı ve rögarlardan kanalizasyon suyunun taştığı fotoğrafları da kürsüden paylaşan İncirli, koşulların öğrenciler için hem sağlık hem güvenlik riski yarattığını belirtti.

Konuşmada, konteyner sınıfların dar, iç içe ve acil durumlarda ulaşımı neredeyse imkânsız hale getiren koridorlarla birbirine bağlandığı; itfaiye veya sağlık ekiplerinin böyle bir durumda müdahale edemeyeceği vurgulandı. Okul kafeteryası çevresinde rögarlardan taşan kanalizasyon sularının kötü kokuya ve hijyen sorunlarına yol açtığı ifade edildi.

Hükümetin yaşananlara kayıtsız kaldığını dile getiren İncirli, “Kameralar önünden ayar vererek gündem değiştirilemez. Bu hükümet ciddi bir güven kaybı yaşıyor” diyerek Başbakan’ın tutumunu da eleştirdi. Sorunların çözümü için “şubat tatiline kadar somut karar ve takvim açıklanması” çağrısı yaptı.