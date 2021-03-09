Kapasite arttı: 170’ten 705’e

Devrim DEMİR

İnşaat çalışmaları Ocak 2018 yılında başlayan Yeni Merkezi Cezaevi’nde artık sona gelindi.

Yeni cezaevi için geri sayım başlarken, kapasite beş kat arttırıldı.

175 kişilik cezaevi kapasitesi 705’e çıkarıldı.

Mevcut cezaevinde şu anda 570 mahkûm ve tutuklu var.

Yıllardır kapasitesinin üstünde hizmet vermeye çalışan Merkezi Cezaevi mahkûm ve çalışanları bitecek olan yeni cezaevini bekliyor.

İçişleri Bakanlığı yeni cezaevini ilgili firmadan Nisan ayının ilk haftası teslim almak için düğmeye bastı.

YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yeni cezaevini teslim almak için Nisan ayını hedeflediklerini söyledi.

Yataklar koğuşlara yerleştirildi, klimalar monte edildi…

Lefkoşa Kirli Sanayi’de 93 dönüm arazi üzerine inşa edilen 705 kapasitesi olan cezaevinde birçok işlemde sona gelindi. Binanın yüzde doksan işlemleri tamamlanırken, klimalar monte edildi, yataklar koğuşlara yerleştirildi.

Mahkûm ve tutukluların kalacakları koğuşların camları monte edilirken, sıva ve boya işlemleri tamamlanarak mermerler takıldı.

Koğuş düzeni değişti… Tüm koğuşlar iki katlı… Engelli bölümü de var…

Cihangir Karabacak’ın verdiği bilgiye göre, yeni cezaevinde koğuş düzeni mevcuttan çok farklı.

Yeni cezaevinde çocuklar, kadınlar ve erkekler koğuşu birbirinden tamamen ayrı yerde inşa edildi.

Mahkûm ve tutukluların aileleri ile daha iyi koşullarda görüşmesi için bekleme ve görüşme salonları modern hale getirilen cezaevinde giriş ve çıkışlardaki güvenlik önlemleri için de son teknoloji ürünler kullanıldı.

Tüm koğuşlar iki kattan oluşurken, erkekler bölümünde 508 kişilik koğuşlar 1 kişi ve 10 kişilik olarak ayrıldı.

Kadınlar koğuşunda ise toplam 52 koğuş tek kişilik olarak hazır.

Tutuklu ve mahkûm çocuklar için hazırlanan bölümde ise 64 tek kişilik koğuşlarda bir de engelli bölümü yer alıyor.

Kameralar takıldı, elektrik işlemlerinde sona gelindi

Bin adet kamera ile izlenecek olan cezaevindeki titiz çalışmalar devam ediyor.

Metro Mühendislikte yetkili İnşaat Mühendisi Cihangir Karabacak, cezaevi inşaatı ve yürütülen çalışmalarla ilgili YENiDÜZEN’e konuştu.

Karabacak, 2019 yılında teslim edilmesi beklenen cezaevinde pandeminin yanı sıra bir takım aksaklıklar nedeniyle cezaevini gecikmeli olarak Nisan’ın ayında teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik ve elektronik birçok aletin geldiğini, kameraların monte edildiğini X-Ray cihazların yerleştirildiğini ifade eden Karabacak, koğuşlarda sistemin kurulduğunu elektrik işlemlerinin tamamlanmaya yakın olduğunu ifade etti.

Yeni cezaevinde tüm güvenlik önlemleri alındı…

Karabacak, yeni cezaevinde tüm kapıların takıldığını, aydınlatma monitörlerinin monte edildiğini kaydetti. Demir kapıların da boyanarak takıldığını ifade eden Karbacak, “Demir kapıların özelliği biri kapanmadan diğeri açılmaz; güvenlik zafiyeti olmaması açısından her detay ayrı ayrı düşünüldü. Retina taramaları, elektrik tesisatları cezaevine giriş çıkış sistemi hazır.

İçişleri Bakanlığı Nisan başı teslim istedi, bizde bu yönde çalışmaları hızlandırdık. Odakta olduğumuz tarih Nisan başı.”

Türkiye Adalet Bakanlığı incelemelerde bulunacak…

Metro Mühendislikte yetkili İnşaat Mühendisi Cihangir Karabacak, cezaevinde elektrik sorunu dışında yerleşmek için hiçbir sıkıntı kalmadığını Türkiye Adalet Bakanlığı’ndan geçici kabul gerçekleştirmek için hazırlandıklarını söyledi.

Karabacak, elektrik sisteminin önümüzdeki hafta tamamlanmasını beklediklerini 6 kişilik heyetin kontrol için geleceğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı’nın yapacağı temasları da aktaran Karabacak, “Türkiye’den gelecek olan ekip yeni cezaevinde bir takım incelemelerde bulunacak. Kontrol, eksik, yapılması değiştirlemsi gereken her şey yerinde değerlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Firmanın 17 Milyon TL alacağı kaldı… Ödemede aksaklık olmayacağı sözü verildi…

Çalışmaların üç yıl üç aydır devam ettiğini ifade eden Karabacak, İçişleri Bakanlığının yeni cezaevini yerinde incelediğini ve artık Nisan başı teslim almak istediğini kaydetti.

Ödemelerde 17 Milyon TL bandında alacakları olduğunu ancak bu miktarın cezaevini teslim etmek için engel teşkil etmediğini belirterek, “17 Milyon TL bandında eksik bir ödeme var. Bu ödeme teslime takılmayacak biz ödeme hususunda aksaklığa takılmayacak sözü aldık” dedi.

Merkezi Cezaevinde mahkûm ve tutuklu sayısında azalma yok…

Dün itibarı ile cezaevinde hükümlü ve tutuklu sayısı 570 olarak kayıtlara geçti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide cezaevinde 570 mahkûm ve tutuklu olduğunu bunların 339’nun hükümlü 231’inin ise hala yargılanmadığını söyledi.

Kadın sayısı arttı…

Bilmem, 570 mahkûm ve tutuklunun 39’nun kadın olduğunu bunların 17’sinin yargılanarak hüküm aldığını, 22 kadının ise davalarının hala sonuçlanmadığını ifade etti.

Cezaevi müdürü Bilmem, cezaevinde 570 mahkûm ve tutuklu içinde 322 erkek hükümlü, 209 hükümsüz erkek olduğunu kaydetti.