İçişleri Bakanı Kutlu Evren’den ‘yeni cezaevi’ açıklaması: “Artık sona geldik”

Bakan Evren, Ekonomik nedenler ve pandemi dolayısıyla ülkede kaçağa düşen işçi ve öğrenciler için Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları’nın af talebi olduğunu belirtti.



İçişleri Bakanı Kutlu Evren YENİDÜZEN’e ‘yeni cezaevi’ne ilişkin konuştu, son detayların kaldığını söyledi.

Şartlı tahliye ile mevcut cezaevinin yükünü azalta hedefi var. Mevcut cezaevinde yaşanan doluluk nedeniyle 90 günlük Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün uygulamasına 1 Mart itibarı ile başlandığını kaydeden Evren, bu uygulama ile salgın döneminde cezaevindeki doluluğun azalacağını kaydetti.

İŞÇİ VE ÖĞRENCİLER İÇİN AF ÇALIŞMASI… Bakan Evren, ekonominin yeniden canlanması için işçi ve öğrencilere ‘af’ çalışması yaptıklarına da söyledi.



Devrim DEMİR



İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Haspolat Kirli Sanayi’de 93 dönüm arazi üzerine inşa edilen yeni cezaevi ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Evren, yeni cezaevi ile ilgili çalışmaların yine kendi bakanlığı döneminde başladığını, temelini attıkları bir proje olduğunu söyledi.

Pandemi dâhil, birçok aksaklığın araya girdiğini kaydeden Evren, çalışmaları yerinde izlediklerini ve taşınma aşamasına geldiğini kaydetti.

Elektriklerin bu hafta bağlanmasını beklediklerini kaydeden Bakan Kutlu Evren, cezaevinin iç ve dış temizliğinin ardından mahkûm ve tutukluların taşınmasına başlanacağını, ancak taşınma hususunda henüz bir plan yapmadıklarını ifade etti.

Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlıkları’nın talebi doğrultusunda da pandemi nedeniyle cezaya düşen işçi ve öğrenciler için bir ‘af’ çalışması başlattıklarını kaydeden Evren, “Ekonominin canlanması için böyle bir çalışma başlattık” dedi.

“Yeni Cezaevi Teşkilat Yasasının Meclis’ten geçmesini bekliyoruz”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, yeni cezaevine giriş için çok küçük çalışmaların kaldığını ve sona çok yaklaşıldığını söyledi. Yeni Cezaevi Teşkilat Yasası’nın hazırlanması, personel miktarının belirlenmesi, iç ve dış güvenlik noktasında ayrı bir teşkilatın oluşturulması adına çalışmaların son hız ilerlediğini kaydeden Evren,”Yeni cezaevinde eksiklikler konusunda çok bir şey kalmadı. Elektrik ciddi bir sıkıntıydı, bu hafta bağlanıyor. Cezaevinin iç ve dış temizliği, inşaat alanında kalan ufak tefek işler, dışında hiçbir şey kalmadı. Yeni Cezaevi Teşkilat Yasası’nın da geçmesi ile beraber personel de yerleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

Mahkûm ve tutukluların taşınmasına ilişkin bir plan henüz yapılmadı…

Bakan Evren, mevcut cezaevinde henüz hazırlık aşamasına geçilmediğini de ifade ederken, yüzlerce mahkûm ve tutuklunun nasıl taşınacağına yönelik bir planın da henüz yapılmadığını söyledi

Bakan Evren, bu yönde bir takım düşünceleri olduğunu ancak net bir şeyler olmadığını belirterek, “Yeni Cezaevi oldukça büyük. 93 dönüm arazi üzerine inşa edilen binada çok detaylı çalışıldı. Kadın, erkek ve çocuk bölümleri çok detaylı hazırlandı. Yasanın bir an önce Meclis’ten geçmesini bekliyoruz, Nisan ayı içinde bütün işlemlerin bitmesini umuyoruz. Meclis’ten yasanın ivedilikle, hızlı bir şekilde geçmesi gerek. İlave alınacak personel eğitimden geçecek. Yeni cezaevin de mutfak için son teknoloji kullanıldı. Mutfağın çalıştırılması ile ilgili bir takım fikirlerimiz var, bunun mali bir portresi de var tabi. Değerlendirme yapacağız ve buna göre, iç ve dış olarak ayrıma gideceğiz. Gardiyanlar dâhil herkes cezaevi içine girerken, çantasını dışarıda bırakacak ” dedi.

Evren: “Eski cezaevinin yıpranmışlığı var… 2015 yılından bu yana firar olayları yaşandı”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nde Şubat ayında yaşanan ‘firar’ olayına da değindi.

Evren, firar olayı ile ilgili Merkez Kaymakamlığı’nın devrede olduğunu, bir takım raporların hazırlandığını söyledi. Mevcut cezaevinin oldukça eski ve yıpranmış olduğuna da dikkati çeken Evren, 175 kişilik kapasiteyi bir takım çalışmalar ve eklemlerle, kapasitenin 492’ye çıkarıldığını kaydetti.

Yeni Cezaevi yapılacağı düşüncesi ile senelerce hiçbir hükümetin cezaevine elini sürmediğini savunan Evren, Şubat ayında yaşanan firarda tutuklunun logarı kullanarak kaçtığını söyledi.

2015 yılından günümüze birçok kez değişik hükümetler döneminde firar olaylarının gerçekleştiğini kaydeden Evren,”Son yaşanan firar olayı ile ilgili idari soruşturmayı Merkez Kaymakamı yapıyor, bu yönde soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.

90 günlük Şartlı Tahliye uygulaması başladı… Cinayet, tecavüz ve benzeri suçların başvurusu alınmıyor…

Mevcut cezaevinde yaşanan doluluk nedeniyle 90 günlük Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün uygulamasına 1 Mart itibarı ile başlandığını kaydeden Evren, bu uygulama ile salgın döneminde cezaevindeki doluluğun da azalacağını kaydetti.

Cezaevindeki aşırı yükten kurtulmak adına çalışmaların başladığını kaydeden Bakan Evren, ‘Cinayet, tecavüz ve benzer suçların’ bu tüzüğe girmediğini ifade etti.

Cezaevinde ‘açık’ ve ‘kapalı’ görüş salgın nedeniyle bir süre daha bekletilecek…

Ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle açık görüşlerin Ağustos 2020 yılından bu yana yapılmadığını, kapalı görüşün ise Ocak sonu durdurulduğunu söyleyen Kutlu Evren, Mart ve Nisan 15’te vaka değerlerinde bir yükselme olacağı hususunda görüş olduğunu söyledi.

Cezaevinde bulunan mahkûm ve tutukluların sağlığı için görüşlerin bir süre daha bekletileceğini ifade eden Evren, “Gardiyanlar aşılandı. Görüşleri yeniden aktif hale getirmeyi bizde isteriz hem aileliler hem de mahkûm ve tutuklular için ancak sağlık önce düşünüldüğü için bir süre daha sabırlı olacağız” dedi.

Mevcut cezaevi boşaltıldıktan sonra ne yapılacağı düşünülecek…

Yeni Cezaevine taşındıktan sonra 1982 yılında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen mevcut cezaevinin nasıl kullanılacağı yönünde birkaç düşünceleri de olduğuna vurgu yapan Kutlu Evren, “Cezaevi boşaltıldıktan sonra elbette kaderine terk edilmeyecek. Orayla ilgili de düşüncelerimiz var. Önce boşaltalım, içeride kontroller yapalım, neyi eksik ne olması gerekir yönünde. Bunlar elbette düşünülecek” sözlerini kullandı.

İşçi ve öğrenciler için ‘Af’ çalışması yapılıyor…

İçişleri Bakanı Kutlu Evren ülkedeki ‘muhaceret’ işleyişine de değinerek, ülkeye yapılan giriş çıkışlarla ilgili takiplerin yapıldığını ufak tefek gözden kaçanların olduğunu kaydetti.

Ülkeye süreli giriş yapanlara da süresi dolmasına yakın uyarı yapıldığını söyleyen Evren, ekonomik nedenler ve pandemi dolayısıyla ülkede kaçağa düşen işçi ve öğrenciler için Çalışma ve Eğitim Bakanlıkları’nın af talebi olduğunu kaydetti.

Ülkede ekonominin yeniden canlanması adına, ‘Af’ çalışması yaptıklarına değinen Evren, ülkedeki öğrencilerin devamlılık ve ikametgâhlarının sıklıkla denetlenmesi hususunda Üniversitelere de görevler düştüğünü söyledi.

Ülkeye okumak için gelen öğrencilerin sorumluluğunun üniversitelerde olduğunu kaydeden Evren, “Ülkedeki üniversite öğrencilerinin sorumluluğu okullara aittir. Devamlılık ve ikametgahları sıklıkla sorgulanmalı, bizde bakanlık olarak işçi ve öğrencilerin af konusu üzerinde çalışma yapıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Burçin Aybars