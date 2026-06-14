Gazeteci Özlem Çimendal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sisteminde yaşadığı aksaklıklarla dolu süreci anlattı. Çimendal, yaşadıklarının ardından ameliyat olacağını açıkladı.

“Kanser öldürmez, sistem öldürür”

Paylaşımına “Kanser öldürmez, sistem öldürür” sözleriyle başlayan Çimendal, bir yılı aşkın süredir humerus parçalı kırıkla mücadele ettiğini belirtti.

Çimendal, “Bir yılı aşkındır humerus parçalı kırıkla mücadele ediyordum, sonrasında vücut uyarı verdi sanırım bağışıklık düştü ve hazırda bekleyen kötü niyetli hücreler harekete geçti” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Lefkoşa Hastanesi Erken Tanı Merkezi’ne gittiğini söyleyen Çimendal, şikayetleri üzerine tetkiklerin yapıldığını ve ileri tetkiklerin istendiğini kaydetti.

Ancak erken tanı sürecinin normal sağlık sistemi içine alınmasının ardından durumun değiştiğini vurgulayan Çimendal, “İleri tetkik randevum 5 ay sonraya verildi” dedi.

“Ya 5 ay sonraya randevu öldürürse?”

Duruma tepki gösterdiğini anlatan Çimendal, sağlık çalışanlarına “Ben erken tanıdan nakledildim” dediğini ancak kimsenin buna şaşırmadığını belirtti.

Çimendal, “Ya 5 ay sonraya randevu öldürürse? Şaka mı” diye sorduğunu, buna karşılık ise “Şaka değil, yoğunluk var dosyanı al özele git” yanıtını aldığını aktardı.

Bunun üzerine devlet hastanesinden dosyasını alarak özel bir sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirten Çimendal, sürecin maddi yükünün de ağır olduğunu söyledi.

“İçim rahat etmedi devletten dosyamı alıp özel bir sağlık kuruluşuna gittim, olayın maddi boyutuna hiç girmiyorum bile. Çok ağır. (Bu olanağı olmayanlar ne yapacak?)” diyen Çimendal, sistemin maddi imkanı olmayan kişiler için daha büyük bir sorun yarattığını vurguladı.

Ameliyata girecek

Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de paylaşan Çimendal, özel bir sağlık kuruluşunda riskli hücrelerin hızla kötüleştiğini ve kansere dönüşme riski taşıyan bir aşamada ameliyata gireceğini açıkladı.

Çimendal, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Şu an özel bir sağlık kuruluşunda hızla bozulan riskli hücrelerin kansere dönme riski olan bir aşamada ameliyata gireceğim. Ben 5 ay bekleseydim ne olacaktı? Sizi bekleseydim ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti? 5 ay sonraya randevu ha. Hepinizi en içten dileklerimle kutlarım, hem de hepinizi!”