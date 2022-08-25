Kanlıköy'de birbirine çarpan elektrik telleri yangına neden oldu

Kanlıköy’de bugün saat 14.00 sıralarında baraj yolunda bulunan Mustafa Solmazer'e ait arazide elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım yangına yol açtı.

Yangın sonucu toplam 70 dönüm anız, bir harnup, bir zeytin ve bir de okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gönyeli Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş makinesiyle müdahale edildi.