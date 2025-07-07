Kanlıköy’de bıçaklı kavga

Kanlıköy’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili A.H. ve R.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 6 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Karanlık Sokak’ta meydana gelen olayda, A.H. ile M.A. arasında yaşanan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü açıkladı. Polis, A.H.’nin henüz tespit edilemeyen kesici bir aletle M.A.’yı böbrek ve kalça kısmından yaralayarak “adam öldürmeye teşebbüs” ettiğini belirtti.

Polis, olay sırasında bölgede bulunan diğer zanlı R.A.’nın ise elindeki bira şişesiyle A.H.’nin başına vurduğunu, ardından kesici bir aletle sağ arka baldırından yaraladığını kaydetti. R.A.’nın ayrıca M.A.’yı da göğüs bölgesinden yaraladığı ifade edildi.

Ağır yaralanan M.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi Üroloji Servisi’nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayda yaralanan A.H. ve R.A. ise ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, soruşturmanın henüz başında olduklarını, olay yerinden elde edilen kıyafetlerin emare alındığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Ayrıca bir kesici aletin hâlâ arandığını söyledi.

Zanlıların serbest kalmasının soruşturmaya etki edebileceğini belirten polis, mahkemeden ek tutukluluk talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.H. ve R.A.’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.