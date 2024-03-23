Kamyonete yerleştirilmeye çalışılan elektrik direği, yüzüne ve omzuna çarptı
Güzelyurt'ta dün meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Hasan Ergel yaralandı.
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Güzelyurt'ta dün meydana gelen iş kazasında 28 yaşındaki Hasan Ergel yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 08.30 sıralarında Kıb-Tek'e ait depo içerisinde 9 metre uzunluğundaki elektrik direği vinç yardımı ile kamyonete yerleştirilirken, 28 yaşındaki Hasan Ergel'in yüzüne ve sağ omuz kısmına çarptı.
Olay sonrası yaralanan Ergel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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