Kamyon sürücüsü ağır yaralandı, şirket yetkilileri tutuklandı

Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, soruşturma kapsamında iki şirket yetkilisi tutuklandı.

Dün saat 10.50 sıralarında yaşanan olayda, taş ocağında çalışan 39 yaşındaki MD Ali Akbar, kullandığı kamyonla dönüş yaptığı sırada toprak yolun solundaki kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetinin kaybetti, kamyon sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada ağır yaralanan MD Ali Akbar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis soruşturmasında, sürücünün ehliyetsiz olmasına rağmen kamyon kullanmasına izin verildiği gerekçesiyle şirket yetkilileri olan M.K.S. (E-68) ve H.Ç. (E-48) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.