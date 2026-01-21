KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ’ten Gelir ve vergi dairelerinde cuma günü tam gün grev

Kamuda yetkili KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile İskele Gelir ve Vergi Dairesi’nde yaşanan personel (odacı) eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı eksikliği ve bina işlevselliğine ilişkin sorunlar nedeniyle tam gün greve gidileceğini duyurdu.

Sendikalar, söz konusu sorunlar nedeniyle 08 Aralık tarihinde uyarı grevi yapmalarına rağmen, ilgili bakanlık ve idare tarafından bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını ve duyarsızlığın devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, sorunlara çözüm bulunmaması nedeniyle cuma günü Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile İskele Gelir ve Vergi Dairesi’nde tam gün greve gidileceği ifade edildi.

Sendikalar ayrıca, grev kapsamında Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde saat 11.00’de basın açıklaması yapılacağını duyurdu.