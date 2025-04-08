KAMU-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ, Posta Dairesi'nde yarın greve gidiyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu-İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Posta Dairesi'nde yarın greve gideceğini açıkladı.

KAMU-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, Posta Dairesi’nde uzun süredir istihdam ve araç gereç eksikliklerinin devam ettiği belirtildi, Başbakanlık nezdinde yapılan sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

3 sendika, UBP-DP-YDP Hükümeti'ni yaşanan eksikleri gidermesi çağrısında bulundu, "Bizler, halkımızın ve çalışanlarımızın haklarını savunmak amacıyla 9 Nisan 2025 Çarşamba gününden itibaren Posta Dairesi’nin tüm kazalarında eylem kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte grev ve eylem dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. Süreçle ilgili açıklama yarın saat 10.30’da Mahkemeler karşısındaki Lefkoşa Merkez

Postahanesi’nde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.