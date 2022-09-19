Kamuda örgütlü sendikalar: Eylem ve grevleri başlatıyoruz

Kamuda örgütlü sendikalarla hükümet arasında "Göç Yasası" olarak bilinen yasa kapsamında istihdam edilenlerle ilgili devam eden süreç tıkandı. Sendikalar eylem ve grev başlatacaklarını açıkladı.

Sendikalar adına açıklama yapan Kamu – Sen Başkanı Metin Atan, eylem ve grevleri başlatacaklarını duyurdu.

Sendikalar adına açıklama yapan Kamu – Sen Başkanı Metin Atan, hükümet yetkilileri ile uzun süredir iyi niyet çerçevesinde yürütülen müzakerelerde talepleri olan 47/2010 (Göç Yasası) çalışanlarının maaşlarına %6 ek artışın uygulamaya konmaması nedeniyle eylem ve grevleri başlatacaklarını söyledi.

Açıklamada, “Artık sabrımızın tükenmiş olduğunu, beklediğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında %6’nın altında rakam kabul edemeyeceğimizi ve bu doğrultuda eylem ve grevleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz” denildi.