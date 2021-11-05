‘Kamerunlu bir kişiye, Fransız pasaportunu verdi’
Lefkoşa’da Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, ‘Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçu’ işleyen zanlı P.C.A, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa’da Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, ‘Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçu’ işleyen zanlı P.C.A, mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru İbrahim Bulak, zanlı P.C.A’nın 2.11.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’nda Kamerun uyruklu bir kişiye Fransız pasaportunu verip, Sahte davranışla kayıt temin edip, başkasının kimliğine bürünerek, suça teşvik suçunu işlediğini belirtti.
Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyen polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Zanlı: “Evinde misafir olarak kalıyordum, pasaportumu alıp kaçtı. Haberim yok”
Mahkemede söz alan zanlı, “Evinde misafir olarak kalıyordum, pasaportumu alıp kaçtı. Haberim yok” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.