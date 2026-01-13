“Kamera görüntüleri izlenecek, parmak izleri araştırılacak”

Recep DAL

Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen kurşulanlama olayında silahları temin ettiği iddiasıyla tutuklanan F.Y, tekrardan mahkemeye çıkarıldı.

Aynı meseleden daha önce tutuklanan E.Y ve A.Y de suça bağlayıcı bir unsur olmaması gerekçesiyle dün akşam serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emrullah Turgal, zanlının "Tahammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalade Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlamalarından methalder olduğunu kaydetti.

Polis, A.K'nin motosiklet kaskını ve kullanımındaki tabancayı Girne'deki bir adresten F.Y'nin aracından temin ettiği yönünde bir bilgi edindiklerini aktardı.

Polis, zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada birçok materyalin emare alındığınını belirtti.

İncelenecek kamera görüntüleri ve araştırılacak parmak izleri olduğunu aktaran polis, tahkikatın devam ettiğini belirtti, ek tutukluk talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.