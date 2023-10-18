Kalıp işi yaparken ikinci kattan düşüp yaralandı

Lefkoşa'da dün yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında kalıp işi yapan 49 yaşındaki Sami Demirbilek, yaklaşık 2,85 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün 14.00 sıralarında yapımı devam eden bir inşatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan 49 yaşındaki Demirbilek, kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2,85 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olay sonrası yaralanan Sami Demirbilek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Demirbilek'e köprücük kemiği kırığı teşhisi konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.