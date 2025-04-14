Kalavasos barajı yakınlarında araç alev aldı: 4 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın güneyinde dün Kalavasos barajı yakınlarındaki yolda meydana gelen kazada bir araç alev aldı. İtfaiye, saat 19.38'de yanan araçla ilgili bilgilendirildi ve olay yerine iki itfaiye aracı sevk edildi. Yangının saat 20.43’te kontrol altına alındığı açıklandı.

Araçta bulunan 4 kişinin yaralandığı ancak zamanında araçtan çıkmayı başardıkları belirtildi. İtfaiye, yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.