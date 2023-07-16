Kalavaç’ta şarj cihazının yangına yol açtığı evde hasar oldu

Kalavaç’ta Pembe Avşanlı Çelik’e ait evde bugün muhtemelen elektrik prizine takılı şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre 18.30 civarında meydana gelen yangında bir üçlü koltuk, bir televizyon, 1 akvaryum tamamen yanarak zarar görürken, salon kapısı ve evdeki muhtelif eşyalar ısıdan zarar gördü ve evin tüm odaları dumandan islendi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.