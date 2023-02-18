Kahramanmaraş'ta 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açmış ve 40 binin üzerinde can kaybı yaşanmıştı.