Kahramanmaraş'ta 18 dakika 3 deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli 4,4, 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde 18 dakikada üç deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 4,4, 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde 18 dakikada üç deprem meydana geldi.

İlk deprem Kıbrıs saatine göre 16.54'te yerin 7,05 kilometre derinliğinde, ikinci deprem 16,56'da yerin 7,01 kilometre altında ve saat 17,12'de yerin 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.