Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kafkas Tebeşir Dairesi” seyirciyle buluşuyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarından verilen bilgiye göre, oyunun prömiyeri, cuma gecesi saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Oyunun 2. temsili 5 Kasım Çarşamba akşamı olacak. Ardından her cuma saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye devam edecek.

Bertolt Brecht’in kaleme aldığı, Yılmaz Onay’ın çevirdiği, Halil Akarsu’nun yönettiği oyun, adalet olgusunu, saray hizmetçisi olan Gruşe’nin bir anda kendini ortasında bulduğu olaylar üstünden anlatıyor. “Emek mi mülkiyet mi? Doğuran mı büyüten mi? Hak mı mucize mi?” sorularıyla adaletin aranacağı oyunda, Zehra Evliya Parıldak, Ulaş Öğüç, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara, Cevahir Caşgir Hadımcı, Çağda Özsoy, Özlem Özkaram, Deniz Aslım, Gözde Öner, Kurtuluş Altaylı, Pınar İnandım, Yıltan Kahraman, Mehmet Davutoğlu, Mehmet Samer, Hüseyin Kombaycı, Nazım Bayraktaroğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Halit Tümkan ve Diren Özdoğal üstlenirken, dramaturji Füsun Ataman’a, dramaturji asistanlığını Ayla Çağla Öztaşcı, Kurtuluş Altaylı, Gözde Öner ve Suzan Polat’a, koreografi İçim Ağlamaz’a, koreografi asistanlığı Çağda Özsoy’a, reji asistanlığı Ayla Çağla Öztaşçı’ya, dekor tasarımı Halil Akarsu’ya, kostüm tasarım Ali Moda’ya, kostüm tasarım asistanlığı Tamer Can Özçimen’e, ışık tasarım Günel Hamis ve Diren Özdoğal’a, aksesuar tasarımı Kezban Akşit’e, afiş-broşür- heykel- kukla tasarımı Naz Atun’a, fotoğraf- video Uğurcan Bayraktaroğlu’na, özgün beste Seren Coşaner’e ait.

Müzikte, Umut Zeytin, Seren Coşaner ve Ulaş Öğüç yer alırken, proje sorumlusu Diren Özdoğal.

Oyunda dekor uygulama Günel Hamis, Yalçın Arıcı, Ali Keçeci, Uğurcan Bayraktaroğlu, ışık uygulama Günel Hamis, efekt uygulama Uğurcan Bayraktaroğlu, sahne amiri Melik Bektaş, turne amiri görevinde Halit Tümkan bulunuyor.

Oyun yaş sınırı +13 olurken, biletler www.gisekibris.com adresinden ve oyun günü kapıdan temin edilebilir. Detaylı bilgi ve erken rezervasyon için (0392) 228 71 91 numaralı telefondan alınabilecek.