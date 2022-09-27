Kadınların gizlice fotoğraflarını çeken zanlı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa'da “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlamasıyla tutuklanan zanlı M.W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 23 yaşındaki zanlının 22 Eylül tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir araç içerisinde bulunduğu sırada, cep telefonu ile caddenin karşısında bulunan kadının fotoğraflarını çektiğini aktardı.

Polis zanlının 23 Eylül tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sözlü beyanında, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Başaran meselenin ciddi olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.