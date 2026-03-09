Kadın emeği toprakla buluşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle, Beyarmudu Belediyesi himayelerinde ve Mesaryalı Kadınlar Tarım ve Sanat Derneği iş birliğinde yürütülen “4 Mevsim Meyve Bahçesi Projesi” kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, “Toprağa hayat, geleceğe nefes oluyoruz” sloganıyla hayata geçirilecek proje; tarım ve turizm alanında kadın iş gücünü desteklemeyi, üretime katılımı artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kadın emeğinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde düzenlenecek fidan dikim etkinliği, yarın saat 12.00’de Beyarmudu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinlikle, kadın emeğinin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.