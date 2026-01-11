Kaçak yaşamdan 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30’da Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Celil Hüseyin Sokak üzerinde, A.K.(E-38) 152 miligram alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Tecavüz-i alet taşımak

Dün saat 23.30’da Girne’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan Y.E’nin (E-37) kullanımındaki araçta ahşap sopa bulundurup taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı. Y.E suçüstü tutuklandı.