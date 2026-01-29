Kaçak giriş yaptığı bir ay sonra tespit edildi
24 Aralık 2025 tarihinde adaya izinsiz giriş yapan şahıs, bir ay sonra tespit edilerek tutuklandı.
Adaya izinsiz girdiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, N.E.’nin (E-35) 24 Aralık 2025’te muhaceret işlemi yaptırmadan Girne Turizm Limanı’ndan adaya izinsiz giriş yaptığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.E. tespit edilerek tutuklandı.
Ülkede kaçak yaşayan kişi tutuklandı
Öte yandan dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede “ikamet izinsiz” yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
