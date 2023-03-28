K.T. Devlet Tiyatroları’nın “Kuş Albay” oyununun prömiyeri yapıldı

Murat OBENLER

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde tiyatroseverlerle buluştu. 27 Mart “Dünya Tiyatro Günü” nedeniyle AKM’de halka açık ve ücretsiz olarak sunulan temsiline Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced,Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da katılırken tiyatroseverler de oyuna büyük ilgi gösterdi.

Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İDT sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyununda Deniz Aslım, Pınar İnandım, Zehra Evliya, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu, Cansev Günsoy, Mehmet Samer ve Diren Özdoğal rol alıyor. Yazarın 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay”, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor.

Öğüç: “Devlet Tiyatroları olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz.”

Oyun öncesinde Ulaş Öğüç tarafından kaleme alınan Devlet Tiyatroları 27 Mart bildirisi okundu. Bildiride “...İnsanlık, bugüne kadar binlerce farklı metodla sayısız hikaye anlatmıştır. Resmi de çizilmiştir, taşı da yontulmuştur... İki çubuğu birbirine vurup ritim tutturmuştur ve tüm bunların kaydını tutmuştur. Tutulan bu kayıtlar, bugün bizi devasa bir kültür/sanat mirasıyla karşı karşıya bırakıyor. Siz seyircilerimizin beğenisine sunmaya hazırladığımız bu oyun, bu okyanustaki tek bir damladır.Bizler, kozmik ölçekteki bu karanlıkta, kendi önümüze fener yakmış, anlam aramaya devam ediyoruz.KTDT olarak yıllardır bir belirsizlik içerisinde sahnesiz, atölyesiz ve personelsiz boğulmamaya çalışıyoruz. Ama yaşanan tüm bu deprem felaketlerinin ve derinden hissettiğimiz yas sürecinin tam ortasında, öğrenciler çadırda eğitim görürken, K.T.Devlet Tiyatroları'nın 24 senedir sahnesinin olmadığını hatırlatmaya da çekiniyoruz.İyi seyirler dileriz.” dendi.

Oyun, 27 Mart sonrasında her cuma akşamı saat 20:00’de AKM’inde sahnelenecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0392 228 71 91 numaralı telefon aranabiliyor.