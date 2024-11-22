“ ‘Juju’ya 1 ay yurtdışına çıkış izni verildi”

Serap ŞAHİN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde "sahte diploma" soruşturması kapsamında arandığı sırada yurtdışına kaçan ve bir sürede orada ikamet eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Fatoş Ünal için teminat değişikliğine gidildi ve 1 ay için yurt dışına çıkış izni verildi.

“Sahte diploma” soruşturması sırasında aranan ancak apar topar Adana’ya kaçan ve bir süre orada yaşamını sürdüren Fatoş Ünal, “ani bir kararla” yurtdışından dönmüş, sabahın erken saatlerinde ise gizli ve “kelepçesiz” bir şekilde Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılarak teminatla serbest bırakılmıştı.

Anımsanacağı üzere “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar, kelepçeli olarak mahkemeye çıkarılıyor ve ilk etapta poliste tutuklu kalıyordu ancak Başbakan Ünal Üstel’e yakınlığıyla bilinen Fatoş Ünal, mahkemeye çıkarılmasının hemen ardından teminatla serbest bırakılmıştı.

Konuyu gündeme getiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gayrimeşru hükümetin başı olan Ünal Bey tarafından özel olarak korunduğu her olayda net şekilde görülen bir kişinin yurt dışına çıkış yasağı konusunda teminat değişikliği yapılması, üstelik de bir ay için yurt dışına çıkış izni verilmesi konusunda umarım Başsavcılığın makul bir gerekçesi vardır” ifadelerini kullandı.

“Ortada somut sağlık sorunu benzeri bir gerekçe varsa tabi ki buna kimse bir şey demez, diyemez.” diyen Özersay, “Ancak geçmişte bu şekilde ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmuş bir isim var madem ki bu konuda şeffaf olunması gerekirdi diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

100 bin TL teminata bağlanmıştı

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Ünal’ın, yurtdışını çıkış yasağı, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 1 milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanması yönünde emir verilmişti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Umarım Başsavcılığın makul bir gerekçesi vardır”

Konuyu gündeme getiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gayrimeşru hükümetin başı olan Ünal Bey tarafından özel olarak korunduğu her olayda net şekilde görülen bir kişinin yurt dışına çıkış yasağı konusunda teminat değişikliği yapılması, üstelik de bir ay için yurt dışına çıkış izni verilmesi konusunda umarım Başsavcılığın makul bir gerekçesi vardır” ifadelerini kullandı.

“Ortada somut sağlık sorunu benzeri bir gerekçe varsa tabi ki buna kimse bir şey demez, diyemez.” diyen Özersay, “Ancak geçmişte bu şekilde ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmuş bir isim var madem ki bu konuda şeffaf olunması gerekirdi diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı sahte diploma aldığı iddiasıyla mahkeme önüne çıkarılmış ve yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı. Bugün gelen bilgiye göre başvurusu üzerine teminat değişikliğine gidildi ve kendisine bir ay için yurt dışına çıkış izni verildi!

Geçmişte de yurt dışına çıkış yasağının geçici kaldırılması ya da sınırlı süreler için çıkış izni verilmesi uygulaması var ve Başsavcılık uygun gördüğü ve olumlu yaklaştığında da genelde mahkemelerimiz bu yönde karar verebiliyor, doğrudur. Bahse konu şahısın sahte diploma olayı nedeniyle mahkeme önüne çıkarılmak için polis tarafından arandığı dönemde; konu basında yer almasına rağmen haftalarca yurt dışında kaldığı, ülkeye gelmek ve mahkeme önüne çıkmak istemediği, bunu geciktirdiği; geldiğindeyse özel ve ayrıcalıklı muamele yapılarak basın haberdar olmasın diye sabahın köründe mahkeme önüne çıkarıldığı gerçeği ortadayken Başsavcılığın bu teminat değişikliği talebine neden olumlu görüş verdiği, üstelik de bir ay için yurt dışına çıkışında neden herhangi bir sakınca görmediği gerçekten de düşündürücüdür.

Gayrimeşru hükümetin başı olan Ünal Bey tarafından özel olarak korunduğu her olayda net şekilde görülen bir kişinin yurt dışına çıkış yasağı konusunda teminat değişikliği yapılması, üstelik de bir ay için yurt dışına çıkış izni verilmesi konusunda umarım Başsavcılığın makul bir gerekçesi vardır…

Ortada somut sağlık sorunu benzeri bir gerekçe varsa tabi ki buna kimse bir şey demez, diyemez. Ancak geçmişte bu şekilde ayrıcalıklı muameleye tabi tutulmuş bir isim var madem ki bu konuda şeffaf olunması gerekir(di) diye düşünüyorum."